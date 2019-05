FC Bayern II: Prominente Unterstützung im Grünwalder

Gibt es in der kommenden Saison wieder ein Münchner Derby? Der FC Bayern II will in die Dritte Liga, muss aber erst die Herausforderung VfL Wolfsburg II meistern.

Und diese Herausforderung ist nach dem 1:3 im Hinspiel in Wolfsburg gewaltig. "Besonders gut hat es sich nicht entwickelt. Es ist Fakt, dass wir hinten liegen und zu Hause Tore erzielen müssen. In unserer Herrmann-Gerland-Kampfbahn sind wir aber eine Macht mit unseren Fans im Rücken", meinte Bayern-Coach Holger Seitz bei Magenta Sport und relativierte: "Wir sprechen von einem 2:0."

Weil die "kleinen Bayern" immerhin ein Auswärtstor geschossen haben. Denn auch in der Relegation gilt die Auswärtstorregel. Die Unterstützung im Grünwalder Stadion wird prominent sein. Nicht nur, weil über 10.000 Zuschauer erwartet werden. Auch die Profis des FC Bayern werden nach AZ-Informationen von der Meisterfeier (oder sogar Double-Feier) vom Marienplatz auf Giesings Höhen fahren, um die zweite Mannschaft gegen die Niedersachsen zu unterstützen.

