"Dönerhaus"-Schild bleibt im Westend

Der Künstler Matt Wiegele hat das Schild zu einer Installation verarbeitet. Wiegele setzt sich mit Wahrnehmung im öffentlichen Raum auseinander. Auf dem Weg in seine Werkstatt fuhr er über zehn Jahre lang durch das Westend. Beinahe täglich kam er am Haus in der Schwanthalerstraße 119 vorbei.