Händler zeigen sich besorgt über RADikal-Politik

Ebenso wie mehrfach auf der Fraunhoferstraße, hat CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl am Donnerstag die Presse und besorgte Händler in die Humboldtstraße eingeladen. Für die CSU eine geeignete Wahlkampf-Umgebung, in der sie auf die Gefahren der "rot-grünen RADikal-Politik" aufmerksam machen wollte. Besorgte Händler gibt es auf der Straße tatsächlich.