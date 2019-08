K. wurde zur Fahndung ausgeschrieben, auch Zielfahnder versuchten, ihn aufzuspüren – doch vergeblich. Der verurteilte Straftäter konnte sich sechs Wochen lang frei bewegen. Mehr als 1.000 Kilometer legte er währenddessen zurück.

Michael K. wurde wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilt

Erst am vergangenen Donnerstag veranlasste die Staatsanwaltschaft, dass öffentlich nach ihm gesucht wird. Bei der Polizei in der Westpfalz gingen daraufhin zahlreiche Hinweise ein, auch jener der 59-Jährigen, die ihn ahnungslos bei sich aufgenommen hatte. Am Tag, als die Frau von der Fahndung erfuhr, hatte K. sie noch zur Arbeit gebracht, danach war er mit ihrem Auto verschwunden.

Michael K. war wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilt worden. Die Taten hatte er im Sommer 1999 in Kaiserslautern begangen.

Gutachter attestierten ihm eine seelische Störung, weshalb er in der Psychiatrie untergebracht wurde. Nach der Festnahme am Samstag wurde er erneut in einer Fachklinik untergebracht.