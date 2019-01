Reise nach Schottland Herzogin Kate und Prinz William: Zurück am Ursprung ihrer Liebe

Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) befinden sich aktuell auf einem Schottland-Trip. Die 37-Jährige sprach dort als Schirmherrin des neu gebauten "The Victoria and Albert Museum" in der Stadt Dundee, wie ein Video zeigt, das der Kensington Palast bei Twitter teilte. Abseits dieses Termins dürfte das Paar reichlich in Erinnerungen geschwelgt haben.