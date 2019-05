Vermieter wollte Rauchmelder selbst einbauen

Zur Situation: Seit 1997 wohnen die Mieter bereits in dem Reihenhaus in Ramersdorf. Doch als der Eigentümer wechselt, will der eigenständig Rauchmelder in die Zimmer einbauen. Die Mieter weigern sich daraufhin, den Vermieter zu diesem Zweck in ihre Wohnung zu lassen. Ihre Meinung: Die Montage muss durch einen Fachbetrieb erfolgen.