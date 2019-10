Schon ein Punkt genügt nun im Derby am kommenden Samstag (14 Uhr) gegen den SV Heimstetten, um den Halbzeittitel perfekt zu machen. "Wir haben ein packendes Spiel gesehen. Das Unentschieden ist gerecht. Wir hatten eine sehr gute erste Halbzeit, waren in dieser Phase die klar bessere Mannschaft", sagte Maurer. Doch das Tor von Benedikt Kirsch aus der 42. Minute konterte Schweinfurts Kapitän Stefan Kleineheismann mit dem 1:1 in der 47.