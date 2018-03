Vorbericht

Zumindest auf dem Papier scheint das Spiel schon entschieden zu sein: Die Löwen, aktueller Tabellenführer in der Regionalliga Bayern (55 Punkte), empfangen am Mittwochabend den derzeitigen Tabellenletzten aus Unterföhring (10 Punkte). Die Partie markiert gleichzeitig das Ende der "Giesinger Heimspieltage" – zuvor konnten die Löwen zuhause gegen den TSV Buchbach (2:1) und den SV Seligenporten (3:0) gewinnen.

Doch Trainer Daniel Bierofka gab bei der Pressekonferenz vor dem Spiel den Mahner und warnte vor dem FC Unterföhring: "Wir müssen mit der richtigen Einstellung in das Spiel gehen, dann werden wir auch über unser Tempo und unsere Aggressivität zu unseren Möglichkeiten kommen. Aber: Gegner, die nichts zu verlieren haben, sind die gefährlichsten Gegner. Für die ist es wie ein Feiertag. Die hauen 90 Minuten alles raus, gehen über die einhundert Prozent."

Eine Überraschung könnte es möglicherweise im Kader geben, denn Neuzugang Michael Görlitz scheint vor seinem Debüt für den TSV 1860 zu stehen. "Es kann durchaus sein, dass ich ihn morgen in den Kader nehme. Man merkt, dass er spritziger wird, dass er zwar noch nicht bei einhundert Prozent ist, dass es aber von Woche zu Woche besser wird. Deswegen wäre es nicht schlecht, wenn wir ihn gegen Unterföhring spielen lassen können. Aber nicht von Anfang an", so Bierofka am Dienstag.

TSV 1860 München gegen den FC Unterföhring – hier im AZ-Liveticker, Anpfiff ist um 19 Uhr.