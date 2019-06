Kassel - Ein gepflegtes Haus in der Kleinstadt Wolfhagen im Landkreis Kassel, Kinderspielzeug liegt auf der Terrasse – was ist hier in der Idylle nur passiert? Fest steht, dass Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) genau hier, in seinem Garten, kurz nach Mitternacht am Sonntag gefunden worden ist. Tot.