Keine Anzeigen wegen Alkoholverbot

Im Vorfeld hatte die Polizei Hinweise bekommen, dass sich die Leute am Wochenende an den einschlägigen Plätzen versammeln wollten. Der Dauerregen seit Freitagnachmittag ließ die Party-Pläne der Münchner allerdings ins Wasser fallen. Wohl auch deswegen hatte die Polizei am Wochenende in Bezug auf die Durchsetzung des Alkoholverbots wenig bis gar nichts zu tun. Nach AZ-Informationen gab es keine Anzeigen – weder wegen des Konsums noch des Verkaufs von Alkohol. "Es war immer ruhig", so der Polizeisprecher.