Recycling bei den BAFTA Awards Herzogin Kate geht mit gutem Style-Beispiel voran

Royaler Glanz bei den BAFTAs: Prinz William (37) und seine Ehefrau, Herzogin Kate (38), waren Ehrengäste bei der 73. jährlichen Verleihung der britischen Filmpreise British Academy of Film and Television Arts, die am Sonntag in der Royal Albert Hall in London überreicht wurden. William ist seit Februar 2010 der Präsident der Akademie.