München - Der Transport eines Transformators zum Heizkraftwerk Süd wird am Wochenende stattfinden. Für den Schwerlast-Transport werden in München zahlreiche Straßen kurzfristig blockiert - und jede Menge temporäre Halteverbote aufgestellt. Die Polizei bittet alle betroffenen Anlieger, rechtzeitig zu prüfen, ob sie mit ihren Autos in einem solchen Halteverbot stehen.