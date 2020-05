Jetzt war es aber wohl so, dass einfach viele Passanten stehengeblieben sind. Ist der Versammlungsleiter dafür auch verantwortlich?

Er muss dafür sorgen, dass Teilnehmer seiner Versammlung die Auflagen und Regeln wie zum Beispiel das Abstandsgebot einhalten. Für den Rest kann er nichts. Aber wenn das so verschmilzt, kann die Versammlung aufgelöst werden. Die Probleme sind jetzt im Faktischen, weniger im Rechtlichen. Die Staatsgewalt muss sehr geschickt vorgehen. Eine gewaltsame Konfrontation mit Teilnehmern so einer Veranstaltung kann jetzt politisch wirklich niemand brauchen.