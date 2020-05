Doppelpack für "The Masked Singer" und "Die Höhle der Löwen"

Nach der erfolgreichen Frühjahrsstaffel der ProSieben-Rateshow "The Masked Singer", die aufgrund der Corona-Krise ab Folge zwei ohne Publikum stattfand, hat der Sender für Herbst bereits die dritte Runde angekündigt.

Die VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" lief ebenfalls schon im Frühjahr im TV und kehrt im Herbst auf die Bildschirme zurück. Dieses Mal mit einem neuen Löwen im Rudel: Nico Rosberg (34). Der ehemalige Formel-1-Weltmeister übernimmt den Platz von Ur-Löwe Frank Thelen (44), der sich komplett aus der Sendung verabschiedet hat.

Anpassungen und Verzögerungen wegen Corona?

Für "Das Supertalent" geht es 2020 in die 14. Runde. Allerdings wird Sängerin Sarah Lombardi (27, "Zurück zu mir") nicht mehr neben Pop-Titan Dieter Bohlen (66) und Choreograf Bruce Darnell (62) in der Jury sitzen. RTL erklärte dazu: "Jedes Jahr gibt es Änderungen in der 'Supertalent'- Jury und deshalb wird es auch dieses Jahr eine neue Jurorin geben". Aufgrund der Corona-Pandemie verzögern sich die Jurycastings. Der Sender gehe davon aus, "dass Ende August begonnen werden kann".

Während die Briten dieses Jahr auf eine neue Staffel "Love Island" verzichten müssen, will RTLzwei die vierte deutsche Staffel produzieren. "Wir arbeiten gemeinsam mit ITV Studios weiter an den Vorbereitungen für die neuen Folgen im Spätsommer", bestätigte Martin Blickhan, Leiter der Programmkommunikation bei RTLzwei, Anfang Mai auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Bereits beim Casting halte man sich streng an die Vorgaben des Infektionsschutzes. Weiter heißt es: "Nach heutigem Stand findet die Produktion wie angekündigt statt."

Aufgrund der Corona-Krise werden die Duelle der nächsten Staffel der VOX-Sendung "Kitchen Impossible" größtenteils in Deutschland und dem deutschsprachigen Raum stattfinden, wie der Sender jüngst mitteilte. "Aufgrund der bereits in Kraft getretenen und in Aussicht gestellten Lockerungen geht VOX davon aus, dass die Dreharbeiten in den nächsten Wochen wieder aufgenommen werden können", heißt es weiter. Wer Tim Mälzer (49) herausfordert - und wo - ist noch nicht bekannt.