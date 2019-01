Reaktion auf Domenicos Anspielungen Affären-Gerüchte: Natascha Ochsenknecht ist "Team Evelyn"

Das sagen Umut Kekilli und Natascha Ochsenknecht

Der 35-Jährige deutete in der letzten Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" an, dass seine Ex-Freundin ein Techtelmechtel mit Umut Kekilli gehabt haben soll. Daher sei Natascha Ochsenknecht gar nicht gut auf Evelyn zu sprechen, behauptete er gegenüber seinem Mit-Camper Chris Töpperwien (44) am Lagerfeuer im Camp. Offenbar sehen die Betroffenen das aber ganz anders. Umut Kekilli erklärte im RTL-Interview: "Ich kann nur sagen, dass ich nichts mit ihr hatte."