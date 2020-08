Wer sitzt 2021 in der DSDS-Jury?

Am Donnerstag (13. August) bestätigt RTL zunächst, dass Popsänger und Songwriter Mike Singer (20) am Jury-Pult sitzen wird - als jüngster in der Geschichte von DSDS. "Ich fühle mich sehr geehrt in der DSDS-Jury sitzen zu dürfen. Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde. Ich freue mich sehr auf die Kandidaten und meinen neuen Job", so der 20-Jährige.