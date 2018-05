William A. selbst griff im Dezember 2017 zur Waffe und erschoss zwei Jugendliche an einer Schule in New Mexiko. Hätten die US-Behörden den Tod der Teenager an der Aztec High School verhindern können, wenn sie A. nach der Münchner Bluttat unter Beobachtung gehabt und A.'s Nachruf auf David S. gelesen hätten?