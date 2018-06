Kohlschreiber findet gegen Ebden kein "Rezept"

Im Achtelfinale musste sich der 34 Jahre alte Augsburger dem Australier Matthew Ebden 6:4, 1:6, 2:6 geschlagen geben. Kohlschreiber enttäuschte bei der Wimbledon-Generalprobe ebenso wie wenige Tage zuvor, als er beim Rasenturnier in Stuttgart bereits in der ersten Runde gegen den Usbeken Denis Istomin verlor. "Ich habe auch in Halle wieder gekämpft und alles gegeben, aber gegen Ebden nicht das Rezept für den Sieg gefunden", meinte er.