AZ: Herr Koch, Sie sehen sich mit Kritik der Löwen-Ultras konfrontiert. Eine konkrete Kritik zielt auf die Montagsspiele, die in Bundesliga und 2. Liga wieder abgeschafft werden. Und in der Dritten Liga?

RAINER KOCH: Es ist ganz einfach: Die Vereine wollten die Montagsspiele, und zwar geschlossen, alle Klubvertreter haben zugestimmt! Daraufhin sind die TV-Einnahmen für die 3. Liga deutlich erhöht worden. Es gibt von uns jetzt keine andere Position. Sechzig bezieht sich darauf, sie seien gerade erst aufgestiegen. Aber so geht das nicht. Die Vereine müssen sich schon dazu bekennen. Übrigens: Hunderttausende Fans schauen sich die Montagsspiele an. Fußball-Fans sind nicht nur diejenigen, die hinter dem Tor in der Kurve stehen. Die TV-Einnahmen gehen an die Vereine, aber wir werden mit Korruption in Verbindung gebracht. Es wird eine Stimmung entfacht, als wären wir die unmöglichsten Menschen. Auch hier sind wir wieder an dem Punkt, der zeigt, dass sich mit dem Thema keiner wirklich in der Tiefe auseinandersetzt.