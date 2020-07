3. Liga: Letzter Spieltag am 22. Mai

In der Bundesliga und 2. Bundesliga soll es dann bereits am ersten Januar-Wochenende mit dem 14. Spieltag weitergehen, die 3. Liga startet eine Woche verspätet (8. bis 11. Januar) mit dem 18. Spieltag in den weiteren Spielbetrieb - in der Rückrunde sind für die Bundesliga und 2. Bundesliga aufgrund des engen Zeitfensters jeweils zwei Spieltage unter der Woche vorgesehen, in der 3. Liga gar drei.