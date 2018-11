Obdachlose wollen lieber unter der Brücke leben als in der Bayernkaserne

Nun melden sich diejenigen zu Wort, die von den städtischen Entscheidungen betroffen sind – und führen gute Gründe gegen die Kälteschutz-Unterbringung an. In einer Pressemitteilung der Kampagne "Wir wollen wohnen" heißt es: "Wir wohnen derzeit lieber unter der Reichenbachbrücke, als dass wir in der Kälteschutzeinrichtung in der Bayernkaserne übernachten."