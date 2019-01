Die kranken Füchse verenden elend

Die Milben bohren sich in die Haut und legen dort ihre Eier ab. In der Folge kommt es zu Hautläsionen, Juckreiz und Fellverlust. Die kranken Füchse verenden elend an einer Sepsis oder Blutvergiftung, allerdings erst nach einigen Monaten. Bis dahin haben die Milben reichlich Zeit, sich auf andere Füchse übertragen zu lassen – und auch auf Hunde. Dazu müssen die nicht einmal mit einem Fuchs direkt in Kontakt kommen, es reicht auch, wenn sie sich beim neugierigen Herumschnüffeln an einem Bau oder anderen Ruheplätzen der Füchse bewegen.