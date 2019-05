Vertragsverlängerung: Dejan Radonjic fühlt sich in München wohl

"Ich bin sehr glücklich, dass der Verein meine Arbeit respektiert und wir ein sehr angenehmes Verhältnis aufgebaut haben. Was auch sehr wichtig ist, ist die Kontinuität, besonders, weil wir in der EuroLeague spielen. In der kommenden Saison wird es 34 Spiele in der EuroLeague und 34 in der Bundesliga geben, dazu noch Pokal und Playoffs, deswegen ist Kontinuität für mich ein derart wichtiger Faktor", bestätigte er am Montagabend im Basketball-Magazin des Klubssenders FCB.tv live, "abgesehen davon fühle ich mich hier einfach sehr wohl. Die Stadt ist wunderschön. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich noch nicht alles gesehen habe. Aber dafür habe ich ja jetzt ein weiteres Jahr Zeit." Im April hatte bereits Sportdirektor Daniele Baiesi vorzeitig verlängert.