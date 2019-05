Sobald das Wetter schöner wird, steigen noch mehr aufs Radl um. Am Freitag wurde ein 28-jähriger Student bei einem Unfall in Neuhausen schwer verletzt. Er fuhr nachts um 1.20 Uhr auf der Renatastraße. An der Kreuzung Lachnerstraße übersah er einen Lieferwagen. Der Fahrer konnte nicht mehr bremsen. Der Radler erlitt bei der Kollision eine Jochbeinfraktur und Prellungen. Die Polizei hat am Freitag fünf der für Radler gefährlichsten Strecken und Kreuzungen in der Stadt benannt, ermittelt aufgrund der Häufung von Verkehrsunfällen in 2018.