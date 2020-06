Seit 73 Jahren kennt man Prinz Philip an der Seite seiner Ehefrau Königin Elizabeth II. (94). 1947 heirateten die beiden, 1952 wurde sie Königin und 2017 ging er in Rente. Doch wer ist eigentlich der Mann, der als Prinz in Griechenland geboren wurde, dessen Familie ins Exil geschickt wurde und der es schaffte, die Queen um den Finger zu wickeln?