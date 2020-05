Queen, Charles, William und Co. Einzigartige Videokonferenz: Die Royals sagen Danke

Der "Internationale Tag der Pflegenden" wird jährlich am 12. Mai begangen. In der Corona-Krise hat sich die britische Königsfamilie etwas Besonderes ausgedacht, um sich bei den Krankenschwestern und ihren männlichen Kollegen zu bedanken: Queen Elizabeth II. (94), Prinz Charles (71), Herzogin Camilla (72), Prinz William (37), Herzogin Kate (38), Prinzessin Anne (69) und Prinz Edwards Frau Sophie (55) haben sich per Videoanruf bei medizinischem Personal auf der ganzen Welt für deren Arbeit bedankt. Ausschnitte davon gibt es in einem etwa fünf Minuten langem Video auf dem Instagram-Account von William und Kate zu sehen.