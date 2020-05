Queen bleibt in Isolation Wird Prinz William Interimskönig von England?

Weil viele Familienmitglieder der britischen Monarchie aufgrund ihres Alters derzeit als Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus in Isolation und Quarantäne gehen, können sie öffentliche Auftritte nicht wahrnehmen. Das gilt allen voran für Queen Elizabeth II. (94), von der am Montag bekannt wurde, dass sie auf unbestimmte Zeit in Isolation bleiben wird. Den Buckingham Palast hat sie bereits im März verlassen und residiert seither auf Schloss Windsor, dort werde sie bis auf Weiteres bleiben. Weil auch Prinz Charles (71), der zwar bereits an Covid-19 erkrankt war und inzwischen wieder genesen ist, mit seiner Frau Herzogin Camilla (72) weiterhin auf dem schottischen Balmoral-Anwesen in Isolation ist, kommt nun Prinz William (37) als Interimskönig in die Diskussion.