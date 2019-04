Der U21-Nationaltorwart gilt als einer der talentiertesten Keeper Deutschlands. Die Königsblauen würden gerne mit ihm verlängern, die Nübel-Seite zögert allerdings noch. "Schalke hatte monatelang Zeit, Gespräche zu führen und hat dies nicht getan. Was das gute Recht des Klubs ist. Jetzt ist für unsere Seite der falsche Zeitpunkt dafür. Was unser gutes Recht ist", sagte Backs und ergänzte: "Schalke hat die eigene Zukunft noch nicht geklärt, was auch ein Aspekt ist."