Köln – "FameMaker" so der Name der neuen ProSieben-Show, die von Stefan Raab produziert wird. Mit Ruhm hat man sich bei den ersten Dreharbeiten nicht bekleckert. Am Dienstagabend fanden in Köln die ersten Aufzeichnungen statt, sogar – trotz Corona-Krise – vor einem Studiopublikum mit 120 Gästen. Beste Voraussetzungen in diesen Zeiten, doch eine technische Panne sorgte dafür, dass die Dreharbeiten nach dreieinhalb Stunden abgebrochen und das Publikum nach Hause geschickt werden musste, so berichtet die "Bild".