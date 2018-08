Auch Trainer Niko Kovac gab sich am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart (ab 18:30 Uhr im AZ-Liveticker) zuversichtlich, dass es Boateng in der anstehenden Saison nicht an Motivation mangeln wird. "Jérôme ist ein absoluter Vollprofi. Wir hatten das Thema mit Lewy (Robert Lewandowski, d.Red.), er fühlt sich wohl, ist glücklich. Bei Jérôme ist es auch so. Er wird alles geben, wird sich aufopfern, um mit dem FC Bayern alle Ziele zu erreichen", sagte Kovac. (Hier die Pressekonferenz zum Nachlesen)