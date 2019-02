München - Eine Zivilpolizeistreife bekam in der Nacht auf Sonntag (10. Februar) gegen 1.20 Uhr an der Kreuzung Landsberger Straße und Astallerstraße eine Prügelei zwischen mehreren Personen mit. Wie die Polizisten beobachten konnten, traten zwei Männer massiv auf den Kopf- und Oberkörperbereich eines am Boden liegenden Mannes ein.