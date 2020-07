Die Staatsanwaltschaft hat drei Fälle ermittelt, in denen der 38-Jährige große Mengen an zwei Männer in München verkauft haben soll. Im ersten Fall waren es mindestens zehn Kilo, die er im März 2017 nach München verkaufte. Der Kurier, der die Ware brachte, soll laut Anklage 10.000 Euro für seine Dienste kassiert haben.