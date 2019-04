"Ich habe mich nur losgerissen", schildert der 28-Jährige dann die Situation im Treppenhaus. Er habe niemanden verletzen wollen. Doch die Staatsanwaltschaft sagt, dass er einen Polizisten so heftig am Arm gezogen habe, dass diesem zwei Sehnen abrissen. Cem K. habe den Beamten dann gestoßen. Der Mann riss seine Kollegen mit, so dass am Ende drei Polizisten am Boden lagen.