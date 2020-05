So wie der Fall eines besonders brutal ausgetragenen Streits im April 2017. Ein Betrunkener, der eine junge Frau mit der Aufforderung zum Oralsex beleidigt hatte, wurde von deren Lebensgefährten Bogdan V. (41, Name geändert) ins Gesicht geschlagen. Ein Spezl (42) des Schlägers trat dann in einem Gewaltexzess dem am Boden liegenden Opfer ins Gesicht und brach dem Mann mit der Stahlkappe seines Arbeitsschuhs die Stirn.