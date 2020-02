Ihr Mittel, um ihren damals gerade aktuellen Freund Aleksandar zum Werkzeug zu machen, war laut Anklage sehr einfach. Die perfide Lüge, ihre Tochter sei von Michael vergewaltigt worden, die sie ihm ins Ohr setzte, reichte anscheinend aus. Hochgradig problematisch war die Beziehung von Anja E. zu den beiden Männern schon vorher. Aleksandar war ihr aktueller Freund, Michael, das spätere Opfer, sein Vorgänger. Weil der in Bamberg aus seiner Wohnung geflogen war, nahm ihn seine Ex bei sich auf. Das Chaos war in dem Milieu, in dem Alkohol den Takt bestimmte, damit vorprogrammiert.