Zur Erklärung, sagt der 29-Jährige, dass er damals depressiv war, zu viel trank und sein Geld an Spielautomaten verprasste. In Ludwigsburg hatte er als Fliesenleger gearbeitet. Laut Anklage soll er dort einen Gastwirt attackiert haben und mit 3.000 Euro aus der Gaststätte verschwunden sein. Das Geld habe er noch in derselben Nacht verspielt, erklärt der 29-Jährige vor Gericht. Auch in München hat er sich laut Anklage als Räuber betätigt. Am 2. April 2017 traf er am Hauptbahnhof sein späteres Opfer, sprach den Mann an und bat ihn, ihm und "seinem Bruder", die Möglichkeit zu geben zu duschen.