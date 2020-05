Halbe Flasche Wodka und fünf Halbe Bier

So muss am Freitag der psychiatrische Gutachter Matthais Hollweg berichten, was ihm der Angeklagte in ihren Gesprächen erzählt hatte. Demnach habe der 25-Jährige psychische Probleme, er fühlte sich beobachtet und verfolgt. Auch Selbstmordversuche habe er hinter sich.