Staatsanwältin ist von der Schuld des Angeklagten überzeugt

Der prominente Pianist wurde bereits im Jahre 2016 in anderer Sache wegen sexueller Nötigung verurteilt. Die Strafe war in der Berufung von 15 Monaten auf neun Monate zur Bewährung gemildert worden. Doch dieses Urteil steckt noch in der Revision. Ein Grund, warum die Verteidiger des Professors – Philip Müller und Alexander Stevens – das Plädoyer der Nebenklage-Anwältin attackierten.