Bei der Durchsuchung einer Wohnung in der Occamstraße, die von dem Angeklagten genutzt wird, fanden Drogenfahnder am 25. Juni 2018 in einer Schublade unterm Backofen und in einer Papiertüte auf der Küchenzeile 148,69 Gramm Kokain. Den Verkaufswert schätzen die Drogenfahnder auf etwa 30.000 Euro. Außerdem entdeckten die Ermittler Bargeld (9.200 Euro) und drogentypisches Verkaufszubehör.