Seit Dienstag sitzt Can P. gemeinsam mit einem weiteren Komplizen (40) unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls auf der Anklagebank des Landgerichts. Can P. war im Januar 2019 von seiner Sicherheitsfirma in der Saturn-Filiale am Stachus eingesetzt worden. An diesem Tag half er, einen Staubsaugerroboter (699 Euro) zu stehlen. Dafür stellte er auch seinen eigenen Pkw zur Verfügung. Das Gerät wurde unter Servietten versteckt. Neben Spielekonsolen, Staubsaugern und Kopfhörern war die Bande vor allem an Smartphones interessiert. Die sind bei Saturn aber in Vitrinen verschlossen und werden auch im Lager unter Verschluss gehalten.