Wegen Jauch-Witz: Hape Kerkeling vor Gericht

Grund für Kerkelings Zeugenaussage: Am 6. April 2014 machte sich der 54-Jährige in der RTL-Sendung "Exklusiv Spezial" gewohnt humorvoll über "Wer wird Millionär"-Moderator lustig. "Wissen Sie, wer sich volllaufen lässt? Herr Jauch! Der hat nämlich an meinem Geburtstag nachts um zwei sturzbetrunken auf die Mailbox gesungen", so Kerkeling damals.