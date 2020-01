München - Es ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Prozess, der am Dienstag am Landgericht gestartet wurde. Das fängt schon damit an, dass sechs der sieben Angeklagten auf freiem Fuß sind. Und das obwohl ihnen vorgeworfen wird als Bandenmitglieder an dem spektakulären Diebstahl von 4,592 Millionen Euro beteiligt gewesen zu sein.