Der 76-Jährige klappt ganz langsam die Akte vor ihm zu. Das hat schon etwas von Resignation. Aber sein Anwalt will sich noch nicht geschlagen geben, fordert eine Schriftsatzfrist, um auf die am Dienstag vorgebrachten Argumente noch mal erwidern zu können. Am 24. März will der Senat seine Entscheidung bekannt geben.