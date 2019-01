Die 26-Jährige hat ihm nichts entgegenzusetzen. Außerdem muss sie feststellen, dass noch eine Frau in der Wohnung ihres Chatpartners wohnt - die Schwester des Mannes, wie sie sich vorstellt. Tatsächlich handelt es sich um seine eigentliche Verlobte. Von da an ist die 26-Jährige den beiden ausgeliefert. Die Wohnung darf sie nur noch in Begleitung des Mannes verlassen.

Das Pärchen nimmt ihr Ausweis und Handy ab, die 29-Jährige schreibt im Namen des Opfers eine SMS an dessen Eltern: "Mama und Papa, ihr habt mich immer geärgert. (...) Ich komme nicht mehr nach Hause zu euch. (...) Lasst mich bitte in Ruhe!"

Mitte Dezember beantragt die 29-Jährige beim Amtsgericht ein Kontaktverbot für die Familie der Berlinerin, beruhend auf dem Gewaltschutzgesetz. Das Gericht gibt dem Gesuch statt. Nach knapp einem Monat Gefangenschaft muss die 26-Jährige sich prostituieren. "Wenn du mich liebst, dann machst du das für mich", soll der Angeklagte gesagt haben.

Das Opfer gehorcht. Die Verlobte des Angeklagten bahnt Kontakte über Internetseiten an. Sie bringt sie zu Freiern in Hotels, auf Parkplätzen, in Wohnungen, und holt sie von dort ab. An manchen Tagen muss sie mit drei bis vier Männern nacheinander verkehren. Den Verdienst, im Schnitt 1.000 Euro pro Woche, muss sie abgeben.

Münchner Paar in Untersuchungshaft

Für den Fall, dass sie aussteigen will, droht das Pärchen: Sie würden der Familie in Berlin erzählen, dass sie keine Jungfrau mehr ist, dass sie ihren Körper verkauft. Sie würden ihr den Kopf abschneiden und an die Eltern schicken. Mehrmals vergewaltigen sie ihre Gefangene in der Wohnung. Sie wehrt sich nicht.

Erst Ende März 2018 findet sie die Kraft, zur Polizei zu gehen. Ein Freier hilft ihr dabei. Das Münchner Paar verbringt mehrere Monate in Untersuchungshaft. Bis Ende des Monats soll feststehen, ob die Rekonstruktion der Staatsanwaltschaft zutrifft. Auch das Opfer soll aussagen, den Angeklagten im Gerichtssaal gegenübertreten, kündigt ihre Anwältin an. Sie werde es zumindest versuchen.