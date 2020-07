Haftpflichtkasse: Schließung wegen Corona ist nicht versichert

Viele Versicherungen bieten derartigen Schutz an, also gegen den Fall einer krankheits- oder infektionsbedingten Schließung einer Wirtschaft. Zacher entschied sich nach intensiver Recherche für die Haftpflichtkasse VVaG – gegen die er nun als einer der ersten Münchner Wirte am Freitagvormittag vor Gericht zog. Weitere 39 Klagen seiner Münchner Kollegen werden in den nächsten Wochen im Justizpalast verhandelt.