Der Richter wollte vermitteln – doch sein Vorschlag, sich bei 15.000 Euro zu treffen, stieß beim gegnerischen Anwalt auf taube Ohren. Und auch der deutliche Hinweis, dass sich das Ganze dann zu einer "langwierigen und kostenintensiven Angelegenheit" auswachsen könne, ließ den Anwalt kalt: "Das ist meiner Mandantin wurscht."

Dietz sucht neue Schauspielschüler

Dietz kann es nicht fassen. "Welch niederen Instinkte leiten unsere ehemalige Vermieterin da nur? Jedenfalls entscheidet sie eher emotional als rational", schreibt er auf seiner Facebook-Seite. Jetzt werde erst einmal ein Sachverständigen-Gutachten eingeholt: "Die Geschichte geht so langsam an die Substanz."

Als sei die Suche nach neuen Räumlichkeiten nicht schon belastend genug: "Spätestens im Herbst müssen wir was haben, dann ist unsere neue Eigenproduktion fertig – und die will ich in eigenen Räumen auf die Bühne bringen." Dietz betont, er suche kein neues Theater, sondern Räume, in die er ein Theater installieren könne. Die Zeit läuft ihm dabei so langsam davon. Wenn ihm auch die Stadt seine Spielstätten-Förderung verlängerte – weil er eben an verschiedenen Ersatz-Aufführungsorten weiterspielte und weil es das Theater eben schon 20 Jahre gibt. 1999 hatte in der Hans-Sachs-Straße alles angefangen.

Das neue Schuljahr in seinem "TheaterRaum München" beginnt ebenfalls im Herbst. Dietz hat auf seiner Website einen kleinen, feinen Aufruf formuliert, sucht neue Schauspielschüler. In der Hoffnung, dass bei einer der vielen Besichtigungen vorwiegend von Zwischennutzungsprojekten plötzlich alles passt und er eine neue künstlerische Heimat findet.

Lesen Sie hier: Theater ... und so fort sucht neue Bleibe