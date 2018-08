Übrigens: Die beiden Frauen konnten zur Wahrheitsfindung nichts beitragen. Sie hatten aufgrund des Streits davon Abstand genommen, sich mit einem der Taxis fahren zu lassen und blieben somit unbekannt. Wahrscheinlich sind sie die paar Meter dann doch einfach zu Fuß gegangen.

Die beiden Taxler "einigten" sich dann vor dem Berufungsgericht. Am 28. Juni dieses Jahres schlossen sie einen Vergleich: Der 50-Jährige verpflichtete sich zur Zahlung von insgesamt 1.000 Euro an seinen Kollegen. Vielleicht ja doch ein spätes Schuldeingeständnis.

Beförderungspflicht - das ist die Rechtslage:

Grundsätzlich sind Taxifahrer zur Beförderung verpflichtet, auch wenn die Strecke noch so kurz ist (§ 13 BoKraft). Lehnt der Taxifahrer die Mitnahme ab, macht er sich bußgeldpflichtig. Es gibt aber Außnahmen: Geht vom Fahrgast eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Betriebes aus, darf der Taxler die Fahrt ablehnen. Auch, wenn der Fahrgast gefährliche Stoffe oder Gegenstände bei sich hat. Und: Der Fahrgast muss sich an bestimmte Verhaltensregeln halten. Schmeißt er Dinge aus dem Taxi, hört laut Musik mit dem Handy oder zündet sich eine Zigarette an, darf der Fahrer ihn rauswerfen.

Ein Taxifahrer darf Kunden aber nicht abwimmeln, wenn diese sich nicht an den vordersten Taxifahrer in der Reihe an einem Taxistand wenden. Im Gegensatz zum Taxifahrer hat der Fahrgast ein Wahlrecht, mit wem er fährt.

Lesen Sie hier: Woran Sie erkennen, dass ein Taxifahrer in Gefahr ist