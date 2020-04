München - Was macht die Stadt gegen Raser und zu laute Autos? Diese Anfrage stellten Stadtratsmitglieder der FDP. Besonders häufig seien die lautstarken PS-Poser zwischen Odeonsplatz und Münchner Freiheit, auf der Chiemgaustraße sowie auf dem Mittleren Ring unterwegs, so die Feststellung der Liberalen. Auch zu Geschwindigkeitsüberschreitungen käme es in diesen Bereichen immer wieder.