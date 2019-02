München - Der Vorher-Nachher-Vergleich schmerzt Anwohner und Naturfreunde: Am Freitag ist die Fällung einer 100 Jahre alten Pappel im Innenhof einer Gewofag-Wohnanlage an der Melusinen-, Anzinger- und Baldhamer Straße (Ramersdorf) fortgesetzt worden. Wie berichtet, hatten Mieter alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Baum zu retten.