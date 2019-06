Die Geschäftsleute starteten eine Petition. 4.000 Menschen unterschrieben. Zusätzlich sprachen sie beim Bezirksauschuss vor - und bei Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Dessen Partei meldet jetzt: "In den Erdgeschosszonen sollen die Gewerbeflächen weitestgehend erhalten bleiben." Demnach dürfen die gekündigten Gewerbemieter bleiben. Das Planungsreferat will einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss in den Stadtrat einbringen.